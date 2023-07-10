Элегантно и просто: семь сочетаний с джинсами, которые никогда не выйдут из моды

Трудно представить гардероб современной женщины, в котором нет джинсов. Их можно одеть на встречу с подругами, на свидание или в магазин. Есть несколько "вечных" сочетаний, в которых можно всегда выглядеть стильно. Что одеть с джинсами?

Если говорить объективно, вряд ли можно знать такое сочетание с джинсами, которое не видела или не пробовала средняя женщина. Разве, если говорить об уникальной топ-бабочке, как это делала Мерайя Кэри, или "хрустальное" бра, ныне популярное среди модниц в Лос-Анджелесе. Но лучше сконцентрироваться на практических и универсальных образах, которые никогда не подведут.

Каждая девушка уже носила что-то подобное в своей жизни, но всегда можно добавить необычные "изюминки", придающие базовым комбинациям свежий взгляд.

С рубашкой

Эта база всегда работает безотказно. Деним и свободная рубашка будто бы были созданы для того, чтобы их носили вместе. Если к штанам добавить интересный ремень, можно добавить образ "изюминки". А для игривого настроения попробуйте расстегнуть верхние пуговицы рубашки. Вариантов у этого сочетания сотни – главное подобрать такой, что будет соответствовать вашему характеру.

Со свитером

Широкие джинсы и удобный свитер – еще одно идеальное сочетание. Здесь очень важно не переборщить: не стоит подбирать верх и низ мешковатые, иначе можно испортить фигуру. Чтобы исправить образ, добавьте узкие ботильоны, которые будут обтягивать лодыжку или выбирайте узкие джинсы с завышенной талией. Так можно сохранить баланс между изящным силуэтом и объемом.

С полосками

Хотя некоторые стилисты называют сочетание темных джинсов, жакета и футболки в полоску слишком предсказуемым, оно все равно остается одним из самых популярных. Тем более что такой образ словно сразу переносит в Париж. Более элегантного варианта сложно придумать.

С объемным жакетом

Этот образ можно назвать одним из вариантов предыдущего, но смотрится он более современно. Оверсайз-жакеты, словно снятые с мужского плеча, ныне суперпопулярны. Также можно выбрать образ, который будет эхом 80-ми годами, если жакет будет слегка увеличены "плечики".

С черной водолазкой

Классика, которая никогда не стареет. Комбо из черного лонгслива и джинсов любого вида всегда в моде. Можно выбирать водолазку с горлом или без, с длинными или короткими рукавами. Главное в этом образе соблюдать баланс между приталенным верхом и более широким низом. Согласитесь, звучит этот вариант невероятно просто, но выглядит стильно на все 100%.

С майкой без рукавов

От обычных белых майок без рукавов в сезоне 2023 года модницы просто сошли с ума. Хотя такой пустяк носили еще в нулевые, он возвращается, чтобы снова засиять новыми красками. Если погода не позволяет, можно совмещать джинсы и майки без рукавов со стильными джинсовыми рубашками, объемными жакетами или сорочками из натуральной кожи.

С джинсовой рубашкой

Еще одна очень актуальная фишка этого сезона, которая уже давно была популярна. Стилисты предлагают носить деним с денимом. Тотал-аутфиты проверены годами и их достаточно легко собирать. Самое важное, убедиться, что верх и низ совпадают по материалу и оттенку. Не забудьте добавить яркую деталь, которая привлечет внимание.

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