Как Украина будет использовать ракеты Taurus: Кулеба ответил

Опасения, что Украина может применить ракеты Taurus против целей на территории России, "необоснованны".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что задержка союзников в снабжении оружием для Украины может привести к эскалации. В частности, он призвал Германию предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает DW.

По словам Кулебы, формула проста: чем больше дальность ракет, тем меньше продолжительность войны.

"Украина нуждается в ракетах Taurus, чтобы спасти больше жизней солдат и мирных жителей, ускорить освобождение своих территорий и быстрее закончить войну", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба".

Он подчеркнул, что опасения, что Украина может применить ракеты Taurus против целей на территории России, "необоснованны", заверил глава МИД.

"Мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы уволить то, что по праву принадлежит нам в соответствии с Уставом ООН и международным правом", — сказал Кулеба.

Напомним, что новой информации о предоставлении Германией украинским Вооруженным силам ракет Taurus нет. Пока политика Берлина по поводу отправки оружия не изменилась.

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