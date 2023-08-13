Як Україна буде використовувати ракети Taurus: Кулеба відповів

Побоювання, що Україна може застосувати ракети Taurus проти цілей на території Росії, є "необґрунтованими".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що затримка союзників у постачанні зброї для України може призвести до ескалації. Зокрема, він закликав Німеччину надати Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє DW.

За словами Кулеби, формула проста: чим більша дальність ракет, тим менша тривалість війни.

"Україні потрібні ракети Taurus, щоб врятувати більше життів солдатів та мирних жителів, прискорити звільнення своїх територій та швидше закінчити війну", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба".

Він наголосив, побоювання, що Україна може застосувати ракети Taurus проти цілей на території Росії, є "необґрунтованими", запевнив глава МЗС.

"Ми використовуватимемо ракети тільки в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що по праву належить нам відповідно до Статуту ООН та міжнародного права", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, наразі нової інформації щодо надання Німеччиною українським Збройним силам ракет Taurus немає. Поки політика Берліна щодо відправляння зброї не змінилася.

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