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Германия готова предоставить Украине ракеты Taurus, но при одном условии

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Германия готова предоставить Украине ракеты Taurus, но при одном условии

Украина может получить ракеты Taurus уже в ближайшие месяцы

В стране продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности.

В Германии изучают возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus уже в ближайшие месяцы. Канцлер страны Олаф Шольц ранее заявил, что готов предоставить оружие при условии, что США передадут Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом пишет Spiegel.

Как отмечает издание, на сегодняшний день продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. В частности, Германия хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары Киевом по российской территории, не касающейся аннексированного РФ Крыма.

Глава немецкого правительства все больше "озабочен" эскалацией войны, поэтому вряд ли одобрит поставки ракет, пока не убедится в их технической модификации.

"Такое ограничение системы возможно, но займет несколько недель", — говорится в сообщении.

Ранее эксперт объяснил, куда ВСУ могут ударить, если получат немецкие ракеты Taurus.

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Дата публикации
Просмотры
1536
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