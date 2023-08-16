У Дніпрі перейменували ще 20 вулиць: нові назви

У середу, 16 серпня, під час сесії депутати перейменували ще 20 вулиць у Дніпрі. Замість вшанування радянських та імперських діячів вулиці у місті носитимуть імена українських героїв.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

У Дніпрі перейменували такі вулиці:

Вул. Артюшенка (АНД р-н) відтепер вул. Вільного Козацтва.

Пров. Брянський (Новокодацький р-н) — пров. Старолікарняний.

Вул. Гончарова (Чечелівський р-н) — вул. Гончарна.

Вул. Гладкова (Шевченківський р-н) — вул. Квартальна.

Вул. Гур’ївська (Самарський р-н) — вул. Курахівська.

Вул. Дальньоуральська (Новокодацький р-н) — вул. Гарета Джонса, британського журналіста, котрий вперше у західній пресі під власним іменем заявив про Голодомор 1932—1933 років.

Пров. Дальньоуральський (Новокодацький р-н) — пров. Гарета Джонса.

Вул. Дружинників (Соборний р-н) — вул. Родини Кузьменків, українського подружжя Олександра та Олени, які у своїй оселі заснували осередок правозахисного руху Дніпропетровщини.

Вул. Дунаєвського (Новокодацький р-н) — вул. Олекси Повстенка, українського архітектора та учасника визвольної боротьби УНР.

Вул. Кожем’яки (АНД р-н) — вул. Подєбрадська, на честь української вищої технічної школи у Чехословаччині, заснованої українським комітетом.

Пров. Кожем’яки (АНД р-н) — пров. Подєбрадський.

Вул. Крюкова (АНД р-н) — вул. Бахчисарайська.

Вул. Кулагіна (Центральний р-н) — вул. Юхима Михайлова, українського художника, поета і мистецтвознавця, репресованого радянською владою.

Вул. Марата (Новокодацький р-н) — вул. Інженера Горяїнова, автора проєкту і керівника будівництва, а згодом і першого директора Брянського заводу, нині — Дніпровський металургійний завод.

Вул. Одоєвського (Шевченківський р-н) — Академіка Кримського, одного з організаторів Академії наук України.

Пров. Одоєвського (Шевченківський р-н) — пров. Кримського.

Вул. Робесп’єра (АНД р-н) — вул. Василя Кричевського, українського художника, творця нового українського стилю Українського архітектурного модерну та автора Державного Герба УНР.

Пров. Робесп’єра (АНД р-н) — пров. Кричевського.

Вул. Россі (Шевченківський р-н) — вул. Прокопія Левандовського, українського маляра і музиканта.

Пров. Россі (Шевченківський р-н) — пров. Левандовського.

Вул. Таганська (Новокодацький р-н) — вул. Петра Наріжного, громадського діяча минулого століття та голови Діївської філії Катеринославської «Просвіти».

Вул. Уляни Громової (Новокодацький р-н) — вул. Миколи Богуславського, члена ради Катеринославської "Просвіти" та ініціатора створення українського ілюстрованого тижневика "Дніпрові хвилі".

Вул. Усенка (Індустріальний р-н) — вул. Юрія Липи, одного з провідних українських філософів першої половини ХХ століття та автора української геополітичної концепції.

"Крім цього, під час засідання сесії депутати затвердили назви нових проїздів в Амур-Нижньодніпровському районі. Біля вулиці Перевозу та провулка Вітряного з'явилася вулиця Чумаківська. У районі вулиці Казахстанської та провулка Гуртового — вулиці Млинова та Вправна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Український інститут національної памʼяті підготував перелік назв населених пунктів, які містять символіку російської імперської політики та повинні бути перейменовані відповідно до закону про “деколонізацію топонімії”.

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