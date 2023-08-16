В Днепре переименовали еще 20 улиц: новые названия

В Днепре идет дерусификация.
В среду, 16 августа, на сессии депутаты переименовали еще 20 улиц в Днепре. Вместо советских и имперских деятелей улицы в городе будут носить имена украинских героев.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
В Днепре переименовали следующие улицы:
- Ул. Артюшенко (АНД р-н) теперь ул. Свободного Казачества.
- Пров. Брянский (Новокодакский р-н) — пер. Старобольничный.
- Ул. Гончарова (Чечевский р-н) — ул. Гончарна.
- Ул. Гладкова (Шевченковский р-н) — ул. Квартальна.
- Ул. Гурьевская (Самарский р-н) — ул. Кураховская.
- Ул. Дальнеуральская (Новокодакский р-н) — ул. Гарета Джонса, британского журналиста, впервые в западной печати под собственным именем заявила о Голодоморе 1932—1933 годов.
- Пров. Дальнеуральский (Новокодакский р-н) — пер. Гарета Джонса.
- Ул. Дружинников (Соборный р-н) – ул. Семьи Кузьменко, украинских супругов Александра и Елены, которые в своем доме основали центр правозащитного движения Днепропетровщины.
- Ул. Дунаевского (Новокодакский р-н) — ул. Олексы Повстенко, украинского архитектора и участника освободительной борьбы УНР.
- Ул. Кожемяки (АНД р-н) — ул. Подебрадская, в честь украинской высшей технической школы в Чехословакии, основанной украинским комитетом.
- Пров. Кожемяки (АНД р-н) — пер. Подебрадский.
- Ул. Крюкова (АНД р-н) — ул. Бахчисарайская.
- Ул. Кулагина (Центральный р-н) — ул. Ефима Михайлова, украинского художника, поэта и искусствоведа, репрессированного советской властью.
- Ул. Марата (Новокодакский р-н) — ул. Инженера Горяинова, автора проекта и руководителя строительства, а затем и первого директора Брянского завода, ныне — Днепровский металлургический завод.
- Ул. Одоевского (Шевченковский р-н) — Академика Крымского, одного из организаторов Академии наук Украины.
- Пров. Одоевского (Шевченковский р-н) — пер. Крымского.
- Ул. Робеспьера (АНД р-н) — ул. Василия Кричевского, украинского художника, создателя нового украинского стиля Украинского архитектурного модерна и автора Государственного Герба УНР.
- Пров. Робеспьера (АНД р-н) – пер. Кричевского.
- Ул. Росси (Шевченковский р-н) — ул. Прокопия Левандовского, украинского художника и музыканта.
- Пров. Росси (Шевченковский р-н) — пер. Левандовского.
- Ул. Таганская (Новокодакский р-н) — ул. Петра Нарижного, общественного деятеля прошлого века и председателя Деевского филиала Екатеринославской «Просвиты».
- Ул. Ульяны Громовой (Новокодакский р-н) — ул. Николая Богуславского, члена совета Екатеринославской "Просвиты" и инициатора создания украинского иллюстрированного еженедельника "Днепровои хвили.
- Ул. Усенка (Индустриальный р-н) — ул. Юрия Липы, одного из ведущих украинских философов первой половины ХХ века и автора украинской геополитической концепции.
"Кроме этого, во время заседания сессии депутаты утвердили названия новых проездов в Амур-Нижнеднепровском районе. Возле улицы Перевоза и переулка Ветряного появилась улица Чумаковская. В районе улицы Казахстанской и переулка Гуртового — улицы Млинова и Искусная", — говорится в сообщении.
Напомним, Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, которые содержат символику российской имперской политики и должны быть переименованы в соответствии с законом о "деколонизации топонимии".
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