В Днепре переименовали еще 20 улиц: новые названия

В среду, 16 августа, на сессии депутаты переименовали еще 20 улиц в Днепре. Вместо советских и имперских деятелей улицы в городе будут носить имена украинских героев.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В Днепре переименовали следующие улицы:

Ул. Артюшенко (АНД р-н) теперь ул. Свободного Казачества.

Пров. Брянский (Новокодакский р-н) — пер. Старобольничный.

Ул. Гончарова (Чечевский р-н) — ул. Гончарна.

Ул. Гладкова (Шевченковский р-н) — ул. Квартальна.

Ул. Гурьевская (Самарский р-н) — ул. Кураховская.

Ул. Дальнеуральская (Новокодакский р-н) — ул. Гарета Джонса, британского журналиста, впервые в западной печати под собственным именем заявила о Голодоморе 1932—1933 годов.

Пров. Дальнеуральский (Новокодакский р-н) — пер. Гарета Джонса.

Ул. Дружинников (Соборный р-н) – ул. Семьи Кузьменко, украинских супругов Александра и Елены, которые в своем доме основали центр правозащитного движения Днепропетровщины.

Ул. Дунаевского (Новокодакский р-н) — ул. Олексы Повстенко, украинского архитектора и участника освободительной борьбы УНР.

Ул. Кожемяки (АНД р-н) — ул. Подебрадская, в честь украинской высшей технической школы в Чехословакии, основанной украинским комитетом.

Пров. Кожемяки (АНД р-н) — пер. Подебрадский.

Ул. Крюкова (АНД р-н) — ул. Бахчисарайская.

Ул. Кулагина (Центральный р-н) — ул. Ефима Михайлова, украинского художника, поэта и искусствоведа, репрессированного советской властью.

Ул. Марата (Новокодакский р-н) — ул. Инженера Горяинова, автора проекта и руководителя строительства, а затем и первого директора Брянского завода, ныне — Днепровский металлургический завод.

Ул. Одоевского (Шевченковский р-н) — Академика Крымского, одного из организаторов Академии наук Украины.

Пров. Одоевского (Шевченковский р-н) — пер. Крымского.

Ул. Робеспьера (АНД р-н) — ул. Василия Кричевского, украинского художника, создателя нового украинского стиля Украинского архитектурного модерна и автора Государственного Герба УНР.

Пров. Робеспьера (АНД р-н) – пер. Кричевского.

Ул. Росси (Шевченковский р-н) — ул. Прокопия Левандовского, украинского художника и музыканта.

Пров. Росси (Шевченковский р-н) — пер. Левандовского.

Ул. Таганская (Новокодакский р-н) — ул. Петра Нарижного, общественного деятеля прошлого века и председателя Деевского филиала Екатеринославской «Просвиты».

Ул. Ульяны Громовой (Новокодакский р-н) — ул. Николая Богуславского, члена совета Екатеринославской "Просвиты" и инициатора создания украинского иллюстрированного еженедельника "Днепровои хвили.

Ул. Усенка (Индустриальный р-н) — ул. Юрия Липы, одного из ведущих украинских философов первой половины ХХ века и автора украинской геополитической концепции.

"Кроме этого, во время заседания сессии депутаты утвердили названия новых проездов в Амур-Нижнеднепровском районе. Возле улицы Перевоза и переулка Ветряного появилась улица Чумаковская. В районе улицы Казахстанской и переулка Гуртового — улицы Млинова и Искусная", — говорится в сообщении.

Напомним, Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, которые содержат символику российской имперской политики и должны быть переименованы в соответствии с законом о "деколонизации топонимии".

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