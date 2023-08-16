У Держприкордонслужбі показали збиття "Шахеда" на Одещині: потужне відео

Наші бійці не залишили шансів іранським "мопедам", які тероризують українців.
У ніч проти 16 серпня росіяни вчергове атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе. Момент збиття одного з безпілотників зафіксували прикордонники.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Однією вбивчою "балалайкою" стало менше", – йдеться у повідомленні.
На відео продемонстрована філігранна робота наших фахівців. Після ураження БПЛА приземлився у воду.
"Падає? Є!", – констатували прикордонники, аплодуючи одне одному.
Відзначимо, що минулої ночі на Одещині не минулося без влучань. Так, один з безпілотників поцілив в порт Дунаю. Внаслідок атаки постраждали складські приміщення та зерносховища.
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