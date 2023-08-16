Візит Путіна до Туреччини: ексспівробітник КДБ розповів, як Ердоган "підловив" очільника Кремля

На думку Жирнова, не випадково, що провокації Росії у Чорному Росії були проти турецького судна.

Російський президент-диктатор Володимир Путін шукає способи, щоб не їхати до країни-члена НАТО Туреччини.

Таку думку висловив 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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На його думку, Ердогав красиво "піймав" Путіна і поставив його в незручне становище. Це пояснюється, чому провокації Росії у Чорному морі були проти турецького судна "Сукру Окан", яке прямувало до українського порту в Ізмаїлі.

"Не відкидаю думку, що Путін може шукати відмазки, щоб не їхати до Ердогана. Тому він міг спровокувати інцидент з турецьким судном. Він штовхає Ердогана до того, щоб той заявив про певне напруження у відносинах і скасував зустріч. Але Путін хоче, щоб це зробив саме Ердоган", - вважає Жирнов.

На запитання, чи зможуть у Туреччині заарешувати Путіна, Жирнов відповів, що вважає такий сценарій розвитку малоймовірним.

Раніше писали, чи зможе турецький лідер Ердоган змусити Росію повернутися до "зернової угоди".

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