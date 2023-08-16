Крим стане островом: скільки ще протягне "міст Путіна" і що буде після його знищення

Ворожа переправа вже зараз працює лише на 50%, а про її ремонт навіть не згадують.

Кримський міст – знову у центрі уваги. В СБУ розповіли подробиці липневої атаки на міст унікальним надводним дроном "Морське немовля". Переправа все частіше димить або закрита для руху транспорту. Як стверджують експерти, міст не витримує навантажень – логістика окупантів на ньому значно уповільнена. Незаконно збудована російська споруда має піти на дно Керченської затоки – у цьому переконані українці.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, що нам дасть знищення Кримського мосту і чи достатньо він уражений вже зараз.

Експерти кажуть, що ворог посилено охороняє Кримський міст. Якщо раніше біля нього у Керченській протоці чергувало 1-2 російських кораблів, то зараз їх там менше 10 не буває.

Крим – стане островом

За словами військового експерта Ігоря Романенка, Кримський міст – це серйозний елемент логістичного забезпечення військ ворога на території Кримського півострова і ворожих військових частин на півдні нашої країни.

"Якщо під вогневим впливом перерізати забезпечення по суходолу всього необхідного для ведення бойових дій, а також перебити мости - залізничний і автомобільний у районі Чонгару, плюс залізничний та автомобільний Кримський (Керченський) міст, то тоді півострів перетвориться на "логістичний острів Крим". Все це дасть можливості значно зменшити потенціал забезпечення військ противника. А це, по законах ведення війни, означає, що збільшиться потенціал для дій Сил оборони України", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр.).

Міст посилено охороняють / Фото: Associated Press

Експерт додає, що по Кримському мосту вже було здійснено три серії нанесення ударів. До речі, з Керчі є паромна переправа. Її, за словами Романенка, теж потрібно знищити, щоб у ворога не було можливості нею користуватися. Тоді окупантам доведеться використовувати лише десантні кораблі для доставки вантажів, озброєння та боєприпасів і всього іншого у кримські частини. Але і десантні кораблі росіян вже стають цілями для українських надводних дронів.

"По Кримському мосту вже били тричі, що на деякий час його виводило з робочого стану, але повністю переправу знищити поки не вдалося, її посилено охороняють - з повітря ворожа ППО, а з моря кораблі, використовують також бонові загородження. Тому, гадаю, завдання з його знищення ще попереду", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко.

До речі, після третього удару по Кримському мосту, росіяни вже навіть перестали погрожувати Україні помстою, що робили з піною на устах після першого та другого влучання.

З жовтня без залізничної колії

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" зазначає, що з жовтня минулого року по сьогодні на Кримському мосту не працює залізнична колія.

"На Кримському мосту не працює одна залізнична колія. Окрім цього, на ньому не працює одна з автомобільних доріг. Тобто міст загалом працює, але 50 на 50 відсотків. Тим самим він зменшив свої можливості по забезпеченню російських окупантів у цілодобовому режимі силами та засобами, технікою та іншим. Міст свої функції виконує не на повну потужність. Через деякий час, я більш ніж впевнений, міст ще зменшить свою функціональність, також я не виключаю, що він взагалі може перестати функціонувати", - розповідає сайту ТСН.ua Олександр Коваленко.

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Яка перспектива у десантних кораблів ворога

Військовий експерт додає, що це обов’язково зіграє на користь ЗСУ.

"Зупиниться постачання техніки, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. І окупантам потрібно буде все це отримувати з Таганрогу на Бердянськ через Азовське море або суходолом через Маріуполь на Бердянськ і Мелітополь. Також вони можуть обрати шлях через Азовське або Чорне море з розгортанням паромних переправ та великих десантних кораблів для транспортування всього необхідного. Якщо вони виберуть такий шлях, то у них обов’язково виникнуть ризики. Адже російський десантний корабель "Оленегорский горняк" та танкер "SIG" вже продемонстрували, які саме можуть бути для них ризики", - пояснює Олександр Коваленко.

Міст стоятиме не довго

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Кримський міст не довго буде слугувати окупантам.

"Перспектива ураження Кримського мосту є. Скоріш за все, вона буде реалізовуватися вже найближчим часом. Чому? Ми розпочали більш активні бойові дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. І це можуть бути пов’язані між собою події", - розповідає сайту ТСН.ua Олег Жданов.

"Немовля" і 850 кг вибухівки

Жданов додає, що надводний морський дрон "Морське немовля" - експериментальна розробка СБУ.

"Він обладнаний декількома засобами зв’язку. Дрон доволі стійкий до російських засобів радіо-електронної боротьби. Але найголовніша його перевага – це потужність. Він несе на собі 850 кілограмів вибухівки. Дрон був спрямований в опору Кримського мосту. Ефект перевершив себе – росіяни заявили, що за декілька місяців відновлять переправу, пізніше повідомили, що роботи затягнуться до грудня, а тепер взагалі мовчать на цю тему. Чому? Тому що, якщо опора мосту зазначала хоча б часткового руйнування, то відновити її несучу спроможність буде дуже і дуже складно", - зазначає Олег Жданов.

Морські дрони "SeaBaby", тобто "Морське немовля" / фото СБУ

Можлива повторна атака

Експерт переконує, що на цьому удари по ворожому мосту не припиняться.

"Гадаю, що є перспектива подальшого застосування дронів по мосту. Якщо у нас зроблять хоча б ще декілька таких дронів, то я думаю, що одразу буде повторна атака. Також хочу зазначити, що департамент, який займається розробкою і виробництвом морських дронів – окремий департамент в СБУ. Він створений за ініціативи Василя Малюка, голови СБУ, який особисто опікується роботою департаменту. Тому у нас є всі шанси, що вони щось придумають стосовно Кримського мосту", - підсумовує Олег Жданов.

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Як раніше повідомляв сайт ТСН.ua, для ураження десантного корабля "Оленегорский горняк" і танкера "SIG" було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини. А Кримський міст у липні цього року пошкодили морські дрони "SeaBaby", тобто "Морське немовля". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

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