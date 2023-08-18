Дорофєєва та Макс Барських влаштували дикі танці на підвісній площині у літньому кліпі

Співачка і тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва та співак Макс Барських потішили фанів випуском першої дуетної композиції "Ритми".

Разом з танцювальним треком відбулася прем'єра яскравого кліпу на пісню, режисером якого став кліпмейкер Алан Бадоєв. Як пояснюють артисти, у пісні вони співають про флешбеки з минулого, про друзів, про смуток, біль, сльози та лють, що перетворюються у відчайдушній танок, про те, що втрачено, але не забуте.

"Нам знадобився лише тиждень, аби реалізувати командами ідею та зняти кліп. Цю роботу ми з Надею присвячуємо усім друзям, усім українцям, що зараз не з нами. Півтора року ми не збираємося компаніями, півтора року ми не чуємо сміх та звуки радощів наших близьких. Ми поставили на паузу все те, що так щиро і незабутньо гріло наші серця. Наше нове відео про емоційні гойдалки, де музика стає спасінням і енергетичним сплеском", - розповів про прем'єру Макс Барських.

Новий трек Наді та Макса увійде до нової українськомовної платівки Барських "Зорепад", вихід якої запланований на 8 вересня.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала, як просто під час знімань "Голосу країни" разом з колегою Артемом Пивоваровим влаштувала спортивний батл на сцені.

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