У Новоросійську в РФ палає вантажний термінал: що там сталося

У Росії знову неспокійно. Після нічної "бавовни" у Москві, загорівся ще й вантажний термінал у Новоросійську. Що стало причиною займання — невідомо.

У російському Новоросійську палає вантажний термінал. Там нібито загорілися дерев'яні палети.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що у вантажному терміналі в Новоросійську раптом загорілися дерев'яні палети. Площа пожежі — 1,3 тис. кв. м. Її намагаються ліквідувати російські рятувальники.

Водночас місцеві повідомляють, що нібито чули вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня центр Москви атакував ударний безпілотник. Невідомий дрон впав у районі "Москва сіті", пошкодивши одну з будівель. Російська влада традиційно звинуватила в атаці Україну.

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