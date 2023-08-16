Якому знаку зодіаку пощастить 17 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 17 серпня?

Нинішній день – на думку зірок та астрологів – призначений для того, щоб поступово починати рухатися до поставленої напередодні мети, якої б сфери нашого життя вона не стосувалася. Щоправда, важливо дотриматися однієї умови: в жодному разі не варто поспішати – діяти треба поступально, але повільно: брати з місця в кар'єр зараз не варто – результат будемо прямо протилежний очікуванням. Не варто ні з ким сперечатися, навіть якщо предмет дискусії здасться важливим: на суперечку піде велика кількість енергії, яку краще витратити на роботу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам, які давно збиралися розпочати важливий професійний проєкт, кращого часу, ніж сьогодні, не знайти. Умови для цього складуться максимально сприятливі, тому їх у жодному разі не можна втратити. Що грандіознішу – в буквальному сенсі слова – мету виберуть представники знака і що активніше вони діятимуть, то ефективнішими виявляться їхні зусилля. Бажано також працювати на результат, заздалегідь склавши докладний план, але це не головна, а додаткова умова успіху.

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