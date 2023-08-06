Атаки морськими дронами російських кораблів відкривають новий фронт - CNN

Внаслідок атак морськими дронами по російських суднах "Оленегорський горняк" та танкер SIG може відкритися новий фронт.

Про це пише CNN.

Як зазначає видання, Україна попередила Росію, що її інфраструктура та судноплавство у Чорному морі перебувають під загрозою.

"Україна, схоже, має намір використовувати нове покоління потужних морських безпілотників проти російських кораблів – як торгових, так і військово-морських – у Чорному морі, відкривши новий фронт у 18-місячній війні", – заявили журналісти.

Крім того, від швидких надводних дронів важко захищатися, оскільки їх легко можна запускати з моря та щонайменше деякі з них можуть пересуватися на кілька сотень кілометрів, щоб досягти мети.

"У той час, коли ЗСУ не демонструють значних успіхів у поверненні окупованої території, атаки в Чорному морі допомагають підтримати моральний дух українців та відвертають увагу російського чорноморського флоту. Активніші дії Києва на морі можуть бути пов'язані з відмовою Росії продовжити зернову угоду щодо експорту українського зерна через чорноморські порти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Новоросійську РФ 4 серпня пролунали вибухи. Міноборони РФ заявило про "атаку ЗСУ" на військово-морську базу дронами, які "були знищені". Однак, пізніше стало відомо, що великий десантний корабель "Оленегорський горняк" був підбитий під час нічної атаки – затопило один із його відсіків, через що судно завалилося на бік. Його буксирували до берега двома кораблями.

Водночас у РНБО заявили, що Україна продовжить завдавати удари по військовим об'єктам Росії, щоб розширювати географію. Утім, для цього буде використана зброя українського виробництва.

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