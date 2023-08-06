Росія приховано переправляє військову техніку на фронт: з'явилося відео

За припущеннями, військова техніка прямує із залізничної станції у Джанкої.

У Мережі з'явилося відео, як Росія таємно переправляє військову техніку на фронт із тимчасово окупованого Криму.

Відео публікує телеграм-канал "Крымський ветер".

За припущеннями, військова техніка прямує із залізничної станції у Джанкої. На який напрямок ця техніка спрямована - наразі невідомо.

На кадрах видно, що ешелон із військовою технікою сховали між двома вантажними складами, сподіваючись, що у такий спосіб ніхто не помітить зброю.

Росія таємно переправляє військову техніку на фронт

Нагадаємо, біля берегів окупованого Криму неподалік Севастополя 5 серпня було помічено морський безпілотник. Це неабияк налякало владу та жителів півострова. Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що виявлений надводний безпілотник знищили на великій відстані від берега, обмеження на рух водного транспорту знято.

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