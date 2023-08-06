Розвідка Британії назвала втрати російських десантників в Україні

Армія РФ втратила як мінімум половину бійців десантних військ. Йдеться про щонайменше 15 тисяч військових.

Про це інформує Міноборони Британії у Twitter.

За даними британських розвідників, під час святкування Дня Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії 2 серпня сталося несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати Росії у війні.

Зокрема головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський заявив, що 8500 десантників отримали поранення та згодом повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.

Також читайте Саміт у Саудівській Аравії: Подоляк розповів про очікування України

Прикметно, що дане відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони РФ.

"Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% з 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені", - зазначає розвідка.

Зазначимо, загальні бойові втрати Росії на ранок 6 серпня становлять уже 249 700 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 590 російських загарбників.

Читайте також: