Общие боевые потери России к утру 6 августа составляют уже 249 700 окупантов.

Армия РФ потеряла как минимум половину бойцов десантных войск. Речь идет о не менее 15 тысячах военных.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

По данным британских разведчиков, во время празднования Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) России 2 августа произошло несанкционированное разглашение данных о масштабных потерях России в войне.

В частности, главнокомандующий десантных войск РФ генерал-полковник Михаил Теплинский заявил, что 8500 десантников получили ранения и впоследствии вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.

Также читайте Саммит в Саудовской Аравии: Подоляк рассказал об ожиданиях Украины

Примечательно, что данное видео было быстро удалено с официальных каналов Минобороны РФ.

"Однако экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по крайней мере 50% из 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены", — отмечает разведка.

Отметим, общие боевые потери России к утру 6 августа составляют уже 249 700 кафиров. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 590 российских захватчиков.

Читайте также: