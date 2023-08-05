До берегів окупованого Криму наближається морський дрон

Окупаційна влада заявляє, що ситуація під контролем.

У Севастопольській морській зоні виявили надводний безпілотник. Наразі вживаються заходи щодо його знищення.

Про це повідомив так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

"Евакуюватися з пляжів у зв'язку з виявленням безпілотника у севастопольській морській зоні не треба, ситуація під контролем флоту", - йдеться у повідомленні.

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У п’ятницю, 4 серпня, в порту Новоросійська Краснодарського краю РФ прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що в бухті морські дрони атакували російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

У ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки лунали вибухи: спершу через загрозу атаки російські окупанти перекрили рух Керченським мостом.

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