"Укргідрометцентр" попереджає про небезпеку у шести областях – мапа

У суботу, 5 серпня, у шести областях України оголошено надзвичайний рівень небезпеки.

За даними Українського гідрометцентру, існує ризик виникнення лісових пожеж.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у таких областях:

Івано-Франківській;

Чернівецькій;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Житомирській;

Донецькій.

Пожежна небезпека у 6 областях України. / Фото: Укргідрометцентр

При високому рівні надзвичайної пожежної небезпеки поєднання спеки та сухої погоди за наявності відкритого вогню призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода 5 серпня.

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