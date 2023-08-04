Синоптикиня попередила про сильну спеку найближчими днями

В Україні від 4 серпня протягом наступних кількох діб переважно суха, спекотна погода. Лише у західних областях окремі короткочасні дощі та грози. Втім, температура всюди буде підвищуватися.

Про це розповіла NV синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Будуть змінюватися повітряні потоки. До нас буде надходити більш тепла повітряна маса з південних широт. Це зумовить підвищення температури у багатьох областях. Від 4-го числа вже по всій території України +16-22° вночі. На узбережжі морів навіть до +25° в нічні години - це вже вважається тропічні ночі", - каже синоптикиня.

Вдень в країні прогнозують +28-34°. В південній частині, східній і подекуди в центральних областях місцями повітря прогріється до +35-37°.

"Очікуємо на спекотну погоду. Відповідно, українцям треба бути до цього готовим, особливо тим, хто метеозалежний. Поки що відповідні процеси будуть триматися, до 7-го числа точно. А потім вже певна зміна синоптичної ситуації очікується, і спека трошки спаде. Починаючи від п’ятниці, субота і неділя - це будуть спекотні дні. Треба це враховувати", - наголосила Наталія Птуха.

Погода в серпні

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в серпні. Зазначається, що середня температура повітря становитиме +20-25°. У Карпатах - трохи менше: 16-18°. Опади в серпні будуть у межах норми (- 80-100%): 31-73 мм по Україні.

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