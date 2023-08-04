Синоптики предупредила о сильной жаре в ближайшие дни

В Украине от 4 августа в течение следующих нескольких суток преимущественно сухая, жаркая погода. Лишь в западных областях кратковременные дожди и грозы. Тем не менее, температура повсюду будет повышаться.

Об этом рассказала NV синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Будут меняться воздушные потоки. К нам будет поступать более теплая воздушная масса с южных широт. Это обусловит повышение температуры во многих областях. От 4 числа уже по всей территории Украины +16-22° ночью. На побережье морей даже до +25 ° в ночные часы – это уже считается тропические ночи”, – говорит синоптик.

Днем в стране прогнозируется +28-34°. В южной части, восточной и кое-где в центральных областях местами воздух прогреется до +35-37°.

"Ожидаем жаркую погоду. Соответственно, украинцам нужно быть к этому готовым, особенно тем, кто метеозависим. Пока что соответствующие процессы будут держаться, до 7-го числа точно. А потом уже определенное изменение синоптической ситуации ожидается, и жара немного спадет. Начиная с пятницы, суббота и воскресенье — это будут жаркие дни. Надо это учитывать", — подчеркнула Наталья Птуха.

Погода в августе

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в августе. Средняя температура воздуха составит +20-25°. В Карпатах – чуть меньше: 16-18°. Осадки в августе будут в пределах нормы (-80-100%): 31-73 мм по Украине.

Читайте также :