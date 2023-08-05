"Укргидрометцентр" предупреждает об опасности в шести областях – карта

Синоптики предупреждают о высокой вероятности лесных пожаров.
В субботу, 5 августа, в шести областях Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности.
По данным Украинского гидрометцентра существует риск возникновения лесных пожаров.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в следующих областях:
- Ивано-Франковский;
- Черновицкой;
- Тернопольской;
- Хмельницкий;
- Житомирской;
- Донецкой.
При высоком уровне чрезвычайной пожарной опасности жара и сухая погода при наличии открытого огня приводит к высокой вероятности возникновения и быстрому распространению лесных пожаров.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода 5 августа.
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