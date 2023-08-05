Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Укргидрометцентр" предупреждает об опасности в шести областях – карта

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
108
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Укргидрометцентр" предупреждает об опасности в шести областях – карта

Укргидрометцентр предупреждает об опасности в шести областях. / Фото: Associated Press

Синоптики предупреждают о высокой вероятности лесных пожаров.

В субботу, 5 августа, в шести областях Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности.

По данным Украинского гидрометцентра существует риск возникновения лесных пожаров.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в следующих областях:

  • Ивано-Франковский;
  • Черновицкой;
  • Тернопольской;
  • Хмельницкий;
  • Житомирской;
  • Донецкой.
Пожарная опасность в шести областях Украины. / © Укргидрометцентр
Пожарная опасность в шести областях Украины. / Фото: Укргидрометцентр

При высоком уровне чрезвычайной пожарной опасности жара и сухая погода при наличии открытого огня приводит к высокой вероятности возникновения и быстрому распространению лесных пожаров.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода 5 августа.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
108
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация