"Укргидрометцентр" предупреждает об опасности в шести областях – карта

В субботу, 5 августа, в шести областях Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности.

По данным Украинского гидрометцентра существует риск возникновения лесных пожаров.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в следующих областях:

Ивано-Франковский;

Черновицкой;

Тернопольской;

Хмельницкий;

Житомирской;

Донецкой.

Пожарная опасность в шести областях Украины. / Фото: Укргидрометцентр

При высоком уровне чрезвычайной пожарной опасности жара и сухая погода при наличии открытого огня приводит к высокой вероятности возникновения и быстрому распространению лесных пожаров.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода 5 августа.

Читайте также: