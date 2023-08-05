К берегам оккупированного Крыма приближается морской дрон

Оккупационные власти заявляют, что ситуация под контролем.

В Севастопольской морской зоне был обнаружен надводный беспилотник. В настоящее время принимаются меры по его уничтожению.

Об этом сообщил так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

"Эвакуироваться с пляжей в связи с обнаружением беспилотника в севастопольской морской зоне не следует, ситуация под контролем флота", — говорится в сообщении.

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В пятницу, 4 августа, в порту Новороссийска Краснодарского края РФ прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что в бухте морские дроны атаковали российский крупный десантный корабль "Оленегорский горняк".

В ночь на 5 августа в районе Керченского пролива раздавались взрывы: сначала из-за угрозы атаки российские кафиры перекрыли движение по Керченскому мосту.

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