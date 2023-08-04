Что известно о десантном корабле "Оленегорский горняк"

Это большой десантный корабль, который может вмещать более 200 военных или 13 танков.

В пятницу, 4 августа, в порту Новороссийска Краснодарского края РФ прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что в бухте морские дроны атаковали российский десантный большой корабль "Оленегорский горняк".

ТСН.ua собрал все, что известно о поврежденном корабле.

Большой десантный корабль проекта 775 базируется на Северном флоте РФ и входит в 121 бригаду десантных кораблей.

Он был построен в Гданьске, Польша, и вошел в состав флота в 1976 году. Сначала его называли СДК-91, а затем – БДК-91.

С 2000 года носит наименование "Оленегорский горняк" из-за того, что шефство над кораблем взял Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

В 2007 году он был назван лучшим десантным кораблем Северного флота РФ.

Судно неоднократно ремонтировали, а в 2016 году корабль прошел модернизацию.

На вооружении "Оленегорского горняка" две сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки реактивной системы залпового огня Град-М и четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса Стрела-2. На борту также могут размещаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Большой десантный корабль вмещает 87 членов экипажа и развивает скорость до 18 узлов, дальность плавания – 6000 миль за 12 узлов. Длина российского судна 112,5 метра, ширина – 15 метров, осадка – 3,7 метров.

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