Що відомо про десантний корабель "Оленегорский горняк"

Це великий десантний корабель, що може вміщати понад 200 військових або 13 танків.

У п’ятницю, 4 серпня, в порту Новоросійська Краснодарського краю РФ прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що в бухті морські дрони атакували російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

ТСН.ua зібрав все, що відомо про пошкоджений корабель.

Великий десантний корабель проекту 775 базується на Північному флоті РФ і входить до 121-ї бригади десантних кораблів.

Він був побудований у Гданську, Польща, і увійшов до складу флоту 1976 року. Спочатку його називали СДК-91, а потім — БДК-91.

Від 2000 року носить найменування "Оленегорский горняк" через те, що шефство над кораблем взяв Оленегорський гірничо-збагачувальний комбінат.

2007 року його назвали найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ.

Судно неодноразово ремонтували, а 2016 рокау корабель пройшов модернізацію.

На озброєнні "Оленегорского горняка" - дві здвоєні 57 мм артилерійські установки АК-725, дві пускові установки реактивної системи залпового вогню Град-М і чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу Стріла-2. На борту також можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.

Великий десантний корабель вміщує 87 членів екіпажу і розвиває швидкість до 18 вузлів, дальність плавання — 6000 миль за 12 вузлів. Довжина російського судна 112,5 метра, ширина — 15 метрів, осадка — 3,7 метрів.

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