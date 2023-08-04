Як побалувати себе покупками і заробити на цьому: все про кешбек

Відомо, що шопінг підвищує настрій, а покупки з бонусами, напевно, підвищують його втричі. Адже кожному приємно придбати щось для себе, ще й при цьому отримати частину витрачених коштів на наступні покупки. На сьогодні продавці товарів та послуг пропонують велику кількість програм кешбеку, тобто повернення коштів за покупку. Тож, як купувати та ще й заробити на цьому – читайте далі.

Що таке кешбек?

Кешбеком називають повернення частини коштів покупцеві, які він витратив, щоб придбати товар чи послугу. Наприклад, ви здійснили покупку на 1000 грн, і вам за умовами розрахунку картою певного банку повертається 2%, тобто ви назад отримали 20 грн. Сума повернення може варіюватися від 1% до 30%, яка після покупки повертається на карту власника.

Навіщо потрібен кешбек? Адже це не вигідно ні для банків, ні для магазинів – роздавати клієнтам свої кошти. Так здається на перший погляд. Магазини у такий спосіб піднімають рівень продажу своїх товарів, а банки залучають нових клієнтів. Це такий маркетинговий хід, і на відміну від бонусної системи, кешбек передбачає повернення реальних грошей.

Як отримати кешбек: покрокова інструкція

Повернення коштів покупцеві за те, що він щось придбав, стимулює його прийти знову до продавця чи в банк. Алгоритм повернення витрачених коштів не складний. Щоб скористатися кешбеком та заробити на покупці, вам потрібно зробити декілька кроків.

Вибрати магазин чи надавача послуги, де ви хочете щось купити. Зареєструватися на сайті чи в додатку того продавця, що пропонує повернення коштів за покупку. Перейти за надісланим посиланням, це дозволить продавцеві відстежувати інформацію про покупки, що ви здійснюватимете. Купити товар чи послугу на сайті – тут все, як зазвичай. Дочекатися розрахунку суми повернення коштів. Магазин передає інформацію до банку, який поверне вам кошти за покупку, для розрахунку розміру кешбеку. Отримати нараховану суму за покупку. У ваш особистий кабінет надійде інформація про нарахований кешбек. Вивести кошти. Ви можете відразу вивести кошти, наприклад, придбавши щось, а можете накопичувати цю суму для здійснення великої покупки. Суму кешбеку можна використовувати у поєднанні з іншими бонусними програмами та знижками, що дуже вигідно.

Які є види кешбеку

Загалом, програми повернення коштів є двох видів. До першого відносяться пропозиції банків, що таким чином залучають нових клієнтів, пропонуючи різноманітні програми лояльності. Для того, щоб скористатися програмою повернення коштів за покупки від банку, потрібно оформити картку та зареєструватися в додатку вибраної фінансової установи.

До другої групи належать спеціальні платформи, які пропонують кешбек за покупки у різноманітних інтернет-магазинах. За це вони отримують частину прибутку від магазинів.

Повернення коштів за покупки може мати декілька форм.

Відсоток від суми придбаного товару чи послуги. Це найпопулярніший вид кешбеку. Наприклад, ви придбали одяг на суму 4000 грн, вам повернуть 4% від витраченої суми – це 160 грн.

Це найпопулярніший вид кешбеку. Наприклад, ви придбали одяг на суму 4000 грн, вам повернуть 4% від витраченої суми – це 160 грн. Фіксований кешбек. У цьому випадку вам повернуть ту суму, яку визначив продавець, незалежно від тієї, що витратили ви.

У цьому випадку вам повернуть ту суму, яку визначив продавець, незалежно від тієї, що витратили ви. Бонусна програма. Це всі акційні пропозиції, якими дозволяють скористатися покупцеві. Наприклад, акційний день «чорна п’ятниця», бонуси на день народження тощо. Ці пропозиції дають можливість отримати додаткові кошти чи подвоїти кешбек.

Варто уважно читати умови програми повернення коштів, адже у кожного продавця вони можуть різнитися.

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