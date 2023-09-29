Цены на российскую нефть растут, несмотря на ограничения G7 — Bloomberg

В то же время в США уверены, что введенный "ценовой потолок" все еще помогает отвлекать доходы Кремля, которые Москва могла бы потратить на войну в Украине.

Российская нефть продолжает дорожать, несмотря на ограничение цен от "Большой семерки".

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Argus Media Ltd, цены на российскую нефть выросли до 85,35 долларов за баррель из балтийского порта Приморск и 86 долларов из черноморского порта Новороссийск.

В G7 заявляли, что не будут пересматривать ценовой потолок на нефть из России, лимит которого установили на уровне 60 долларов за баррель. Эта мера направлена на то, чтобы ограничить доходы Москвы от нефти.

Bloomberg напоминает, что после начала полномасштабной войны РФ в Украине цены на российскую сырую нефть упали до 30 долларов за баррель и даже меньше. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась: за последние месяцы нефть из РФ стремительно дорожает. Это произошло, в частности, потому, что Россия с Саудовской Аравией сократили свои морские поставки.

В издании объясняют, что стремительный рост цен на нефть – признак того, что любые выгоды от ограничения уменьшаются. В свою очередь европейские страховщики и судовладельцы продолжают работать с российской нефтью.

Чтобы не попасть под санкции, европейские поставщики услуг должны получить лист бумаги с заверением, что груз был куплен ниже 60 долларов за баррель. Редко кто имеет подлинное представление о стоимости отправления, поэтому торговля с Россией продолжается, несмотря на текущий уровень цен.

В то же время в США уверены, что введенный "ценовой потолок" все еще помогает отвлекать доходы Кремля, которые Москва могла бы потратить на войну в Украине. Так, России пришлось собрать флот "теневых" танкеров, чтобы перевозить свою нефть. А за содержание такого флота нужно платить.

Ранее сообщалось, что Россия по-прежнему продает свою нефть и газ на внешнем рынке. Но страдает от снижения доходов, ведь для того чтобы эти страны покупали российскую нефть, РФ предоставляет им огромные скидки.

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