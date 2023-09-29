Украина получит $300 млн от США: Палата представителей приняла решение

В США также утвердили расходы на собственную оборону в размере 826 млрд дол.

Палата представителей Конгресса США вечером 28 сентября проголосовала за выделение 300 млн. дол. на поддержку Украины.

Об этом сообщает Politico.

Деньги на поддержку Украины были изъяты из проекта американского оборонного бюджета и за принятие этой финансовой помощи в США голосовали отдельно.

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Кроме того, Палата представителей приняла законопроект о расходах на американскую оборону в сумме 826 млрд дол.

Хотя в Палате представителей утвердили оба законопроекта, демократы опасаются, что выделение помощи для Киева в отдельный законопроект будет представлено российской пропагандой как отказ от Украины.

"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказа Америки от своих обязательств в отношении Украины", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.

Напомним, накануне в американском Сенате был обнародован проект временного бюджета на 2024 год, предусматривающий выделение 6,152 млрд дол. на дополнительную помощь Украине.

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