Даже сама Украина не придерживается: эксперт о недостаточном нефтяном эмбарго против РФ

Начавшееся в понедельник падение цены на нефть, 17 июля, не столь значительно, чтобы нанести вред российской экономике, учитывая огромные объемы производства нефти в России.

Об этом заявил эксперт нефтерынка Александр Сиренко в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, производство нефти в России превышает 520 миллионов тонн в год. Поэтому недавнее решение Кремля уменьшить экспортный график на август в рамках добровольного сокращения экспорта нефти не изменит ситуацию кардинально.

"Минус 2 миллиона в месяц – это не так много... Для того чтобы в целом добиться хороших результатов экономической блокады, нужно, чтобы весь мир объединился вокруг этой проблемы. Если в Европу напрямую Россия нефть пока не поставляют из-за эмбарго, (она, – ред.) нашла методы поставлять в другие регионы, например, в Китай, в Индию, в Африку. Уверен, что скоро узнаем о Южной Америке", – говорит Сиренко.

По его информации, сама Украина этого эмбарго не придерживается.

"Даже в июне мы продолжали импортировать такой вид горючего, как сжиженный газ производства России. У нас есть информация, что LPG производства Оренбургского ГПЗ, принадлежащего "Газпрому", до сих пор поставляется в Украину через Польшу", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что РФ "накачивает" Индию своей нефтью за китайские юани.

Напомним, что Россия по-прежнему продает свою нефть и газ на внешнем рынке. Но страдает от снижения доходов, ведь для того чтобы эти страны покупали российскую нефть, РФ предоставляет им огромные скидки.

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