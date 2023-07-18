Навіть сама Україна не дотримується: експерт про недостатнє нафтове ембарго проти РФ

Падіння ціни на нафту, яке розпочалося у понеділок, 17 липня, не настільки значне, щоб принести шкоду російській економіці, враховуючи величезні обсяги виробництва нафти в Росії.

Про це заявив експерт нафторинку Олександр Сіренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, виробництва нафти в Росії перевищує 520 мільйонів тон на рік. Тому нещодавнє рішення Кремля зменшити експортний графік на серпень у рамках добровільного скорочення експорту нафти, не змінить ситуацію кардинально.

"Мінус 2 мільйони на місяць – це не так багато... Для того, щоб в цілому добитися хороших результатів економічної блокади, потрібно, щоб весь світ об'єднався навколо цієї проблеми. Якщо в Європу напряму Росія нафту наразі не постачають через ембарго, (вона, – ред.) знайшла методи постачати в інші регіони, наприклад, до Китаю, до Індії, до Африки. Певен, що скоро дізнаємося про Південну Америку", – каже Сіренко.

За його інформацією, сама Україна цього ембарго не дотримується.

"Навіть у червні ми продовжували імпортувати такий вид пального, як скраплений газ виробництва Росії. В нас є інформація, що LPG виробництва Оренбургзького ГПЗ, яке належить "Газпрому", і досі постачається в Україну через Польщу", – зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, що РФ "накачує" Індію своєю нафтою за китайські юані.

Нагадаємо, що Росія, як і раніше, продає свою нафту і газ на зовнішньому ринку. Але страждає від зниження доходів, адже для того, щоб ці країни купували російську нафту, РФ надає їм величезні знижки.

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