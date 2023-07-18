Кулеба в ООН суворо звернувся до РФ через депортацію українських дітей

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба затребував від Росії список дітей, яких вивезли з окупованих територій.

Про це він сказав під час виступу на дебатах Генеральної асамблеї ООН, повідомляє пресслужба МЗС.

"Вимагаємо від Росії негайно надати список дітей, яких вивезли з України в Росію, а також надати доступ до цих дітей представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій", - сказав міністр.

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Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на липень на Батьківщину вдалося повернути лише 383 українські дитини. Росія не надає інформації про наших дітей і не зацікавлена в тому, аби сім'ї возз'єднувалися.

Водночас у Центрі національного спротиву кажуть, що росіяни масово вивозять дітей із захоплених територій до РФ, аби промити їм мізки своєю агресивною пропагандою. Протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з тимчасово окупованої Луганської області до "казачого кадетського корпусу" у РФ. До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей.

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