Британія може відправити своїх військових до України — Міноборони

Також Британія хоче перенести до України виробництво нової військової техніки.

Голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна хоче направити до України своїх військових інструкторів, щоб розширити програму підготовки українських військових.

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Про це Грант Шеппс заявив в інтервʼю The Telegraph.

Уряд Великої Британії хоче направити до України військових інструкторів на додаток до навчання Збройних сил України у Великій Британії та інших західних країнах.

Шеппс зазначив, що він провів відповідні переговори з керівництвом армії про те, щоб перенести "більше навчання та виробництва" військової техніки в Україну.

Він також закликав британські оборонні фірми відкривати заводи в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія буде підтримувати Україну незалежно від того, з яким результатом закінчаться президентські вибори у Сполучених Штатах.

Крім того, ми раніше інформували, що у Великій Британії збираються підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця 2023 року.

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