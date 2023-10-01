Гуманітарна місія ООН вперше за останні 30 років прибула до Карабаху

Організація Об’єднаних Націй вперше за 30 років відправила місію до Нагірного Карабаху, щоб оцінити гуманітарні потреби населення.

Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє Reuters.

Тим часом 98 625 етнічних вірменів залишили регіон і повертаються до Вірменії. Загалом Нагірний Карабах населяють 120 тисяч людей, повідомила речниця премʼєр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян.

Нагадаємо:

19 вересня уряд Азербайджану оголосив про початок антитерористичної операції на території вірменського анклаву в Нагірному Карабасі. Це рішення ухвалили у відповідь на кілька інцидентів, включно зі стріляниною і вибухом вантажівки.

Збройні сили Азербайджану почали активні воєнні дії, застосовуючи важке озброєння, проти території анклаву. Це викликало стурбованість світової спільноти, і лідери Франції та Німеччини запропонували скликати позачергове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (Радбез ООН) для обговорення ситуації.

20 вересня Міноборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про припинення "антитерористичних заходів" у Карабасі.

Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припиняє своє існування від 1 січня 2024 року.

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