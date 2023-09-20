Пашинян відреагував на припинення "антитерористичних заходів" в Карабаху

Єреван наголошує на тому, що необхідно забезпечити безпеку вірмен у Карабаху.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прокоментував припинення Азербайджаном "антитерористичних заходів" у Карабаху. Так, він наголосив, що Єреван не брав участі у підготовці домовленостей між Баку і "владою" невизнаної республіки.

Заяву вірменського прем'єра наводить News.am.

"У тексті згадуються Збройні сили Вірменії та йдеться про підрозділи ЗС Вірменії, що залишилися в Карабаху. По-перше, цей факт для нас не дуже зрозумілий, коли ми неодноразово говорили, що від серпня 2021-го Вірменія не має армії у Карабаху. Але в будь-якому разі ми беремо до відома цю заяву та її прийняття "владою" Карабаху", - висловився вірменський прем'єр.

За словами Пашиняна, необхідно забезпечити безпеку вірмен у Карабаху. Він висловив сподівання, що цим опікуватимуться російські "миротворці".

"Ми сподіваємося, що, зробивши такий крок, російський миротворчий контингент повністю виконає свої обов’язки, щодо яких у нас були певні застереження", - наголосив прем'єр-міністр Вірменії.

Пашинян заявив, що Єреван бере до відома те, що сталося. Країна буде й надалі стежити за розвитком подій.

Нагадаємо, 20 вересня "влада" невизнаної республіки заявила, що Карабах припиняє вогонь і складає зброю, Азербайджан закінчує "антитерористичні заходи" - це підтвердили в Міноборони країни. Адміністрація президента Азербайджану Ільхама Алієва 21 вересня зустрінеться у місті Євлах з представниками вірменського населення Карабаху для обговорення питань реінтеграції.

Напередодні, 19 вересня, Баку почав у Карабаху "антитерористичні заходи". Вранці там було здійснено підрив двох вибухових пристроїв, азербайджанська сторона стверджує, що вірменські війська почали обстріл з артилерії по позиціях Збройних сил Азербайджану.

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