Війська РФ з Карабаху можуть кинути до України: експерт про наслідки загострення у Закавказзі

На думку Петра Черника, сили РФ можуть витіснити із Закавказзя. Проте ці війська нікуди не зникнуть і їх можуть кинути на війну в Україну.

Сьогодні, 19 вересня, у Нагірному Карабасі знову спалахнув конфлікт. Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру".

Наскільки цей конфлікт матиме вплив на Україну та нашого ворога – Росію, пояснив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

Стратегічна поразка РФ

За його словами, стратегічний висновок один – Росія буде витиснута із Північного Закавказзя. Це суттєво понизить її геополітичний статус.

"Іншого варіанту як повертати Азербайджану свою абсолютно законну територію немає. До яких масштабних бойових дій ще дійде – треба набратися терплячості. Цей сірничок запалюється. Чи він може роздмухатися у щось більше і вийти за межі регіону – малоймовірно", – каже експерт.

Черник нагадав, що Азербайджан має дуже серйозного союзника у вигляді Туреччини, тоді як Вірменія завжди розраховувала на Росію. Проте зараз, на його думку, Кремль усвідомлює, що спроможності та потенціалу для того, щоб втримати цей майданчик, у нього немає.

Російські війська із Закавказзя можуть кинути в Україну

Тим не менш Черник вказує на небезпеки для України, які можуть виникнути після ймовірного виводу російських військ з Вірменії (військова база у Гюмрі) і Карабаху.

"З одного боку це добре, тому що Росія слабне, вона ослабляється, вона перестає бути світовим гравцем. Але там був якийсь миротворчий контингент – техніка і люди. І якщо вони будуть звідти виведені, вони нікуди не подінуться. Їх можуть кинути в Україну. Тому знову ж таки – стратегічно добре – наш одвічний ворог втрачає позиції, але є певні нюанси. Проте треба дивитися у стратегічно велику перспективу – краще, щоб наш противник слабнув", – наголосив експерт.

Російський контингент у Карабаху / Фото: Associated Press

Чи відверне конфлікт у Нагірному Карабаху увагу світу від України

"Ні в якому разі, масштаби не ті. В Арцаху чи Нагірному Карабаху не вирішується геополітичне майбутнє світу, а в Україні вирішується", – пояснив Петро Черник.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 вересня, Міноборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабаху. У регіоні лунають звуки артилерії та вибухи.

Своєю чергою вірменський прем'єр Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у спробі втягнути Вірменію у війну. Він додав, що очікує від російських миротворців дій зі стабілізації ситуації у Нагірному Карабаху.

ТСН.ua зібрав інформацію, чому воюють Азербайджан та Вірменія за Нагірний Карабах.

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