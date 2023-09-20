Данілов про загострення у Карабасі: "Росія залишить Вірменію сам на сам"

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Росія не буде воювати у Карабасі, де Азербайджан проводить антитерористичні заходи.

Таку думку Данілов висловив в інтерв'ю "Українській правді".

"Росія здасть Вірменію, вона не буде там воювати. Вона не є взагалі будь-яким партнером для будь-якої країни. Зобов'язання, які Росія брала перед собою відносно Вірменії, вони зараз помножені на нуль. Вона (РФ - Ред.) залишить Вірменію сам на сам з цією проблемою, - наголошує він.

Секретар РНБО зауважує, що країни центральної Азії, які мають відносини з РФ, повинні зрозуміти, що Москва "кидає своїх партнерів та не виконує зобов'язання". За словами Данілова, що саме слабкість Росії стала поштовхом для того, аби Азербайджан розпочав активні бойові дії.

"Вона обіцяла вірменам допомагати у цьому питанні. Азербайджан розуміє, що Росія зараз зав'язана на війні проти України, тому вона ніякий опір чинити не може", - пояснив Олексій Данілов.

Як повідомлялося, 19 вересня Азербайджан почав у Карабаху "антитерористичні заходи". Вранці там було здійснено підрив двох вибухових пристроїв, азербайджанська сторона стверджує, що вірменські війська почали обстріл з артилерії по позиціях Збройних сил Азербайджану.

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