Пашинян отреагировал на прекращение "антитеррористических мер" в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал прекращение Азербайджаном "антитеррористических мер" в Карабахе. Да, он подчеркнул, что Ереван не принимал участия в подготовке договоренностей между Баку и "властями" непризнанной республики.

Заявление армянского премьера приводит News.am.

"В тексте упоминаются Вооруженные силы Армении и речь идет о оставшихся в Карабахе подразделениях ВС Армении. Во-первых, этот факт для нас не очень понятен, когда мы неоднократно говорили, что с августа 2021-го Армения не имеет армии в Карабахе. Но в любом случае мы принимаем в известность это заявление и его принятие "властью" Карабаха", — высказался армянский премьер.

По словам Пашиняна, необходимо обеспечить безопасность армян в Карабахе. Он выразил надежду, что этим будут заботиться российские "миротворцы".

"Мы надеемся, что, сделав такой шаг, российский миротворческий контингент полностью выполнит свои обязанности, по которым у нас были определенные оговорки", — подчеркнул премьер-министр Армении.

Пашинян заявил, что Ереван берет в известность произошедшее. Страна будет и дальше следить за развитием событий.

Напомним, 20 сентября "власти" непризнанной республики заявили, что Карабах прекращает огонь и складывает оружие, Азербайджан заканчивает "антитеррористические меры" — это подтвердили в Минобороны страны. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева 21 сентября встретится в Евлахе с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции.

Накануне, 19 сентября, Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия". Утром там был подрыв двух взрывных устройств, азербайджанская сторона утверждает, что армянские войска начали обстрел с артиллерии по позициям Вооруженных сил Азербайджана.

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