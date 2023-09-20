Всіх поставлених цілей досягнуто: президент Азербайджану задоволений спецоперацією в Карабаху

Алієв, за його словами, давав чітке доручення військам країни не наражати на небезпеку населення під час операції в Карабаху.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що за добу проведення спецоперації в Нагірному Карабаху було досягнуто всіх поставлених цілей.

Про це йдеться в його заяві.

За словами Алієва, Азербайджан тепер відновив свою територіальну цілісність.

Алієв запевнив, що його країна "пішла б до кінця", якби незаконні збройні формування в Карабаху не склали зброю, а уряд Вірменії не продемонстрував політичну компетентність у ситуації щодо Карабаху.

"Наші військові проявили героїзм, професіоналізм і за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів. Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, незважаючи на зобов'язання Вірменії. Було знищено та виведено з ладу військову техніку", - сказав Алієв.

Додамо, що ЄС наполягає на змістовному діалозі між Баку й Карабахом після заяви Азербайджану про припинення військової операції в Карабаху та застеріг Баку від вигнання місцевого населення з цього регіону.

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