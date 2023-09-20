Все поставленные цели достигнуты: президент Азербайджана доволен спецоперацией в Карабахе

Алиев, по его словам, давал четкое поручение войскам страны не подвергать опасности население во время операции в Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за сутки проведения спецоперации в Нагорном Карабахе были достигнуты все поставленные цели.

Об этом говорится в его заявлении.

По словам Алиева, Азербайджан теперь восстановил свою территориальную целостность.

Алиев заверил, что его страна "пошла бы до конца", если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие, а правительство Армении не продемонстрировало политическую компетентность в ситуации с Карабахом.

"Наши военные проявили героизм, профессионализм и за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов. Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника", - сказал Алиев.

Добавим, что ЕС настаивает на содержательном диалоге между Баку и Карабахом после заявления Азербайджана о прекращении военной операции в Карабахе и предостерег Баку от изгнания местного населения из этого региона.

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