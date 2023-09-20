Постпред РФ попытался помешать Зеленскому выступить на Совбезе ООН: что ему посоветовали

Василий Небензя возмутился тем, что Украина не является членом Совбеза, а ее лидеру предоставляют слово.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета безопасности ООН в среду, 20 сентября, пытался обжаловать постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он возмутился тем, что Украина не является членом Совбеза, а ее лидеру предоставляют слово сразу после генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Об этом сообщает The Guardian.

Премьер-министр Албании, председательствующей в Совбезе, Эди Рама сначала вежливо объяснил, что выступление Зеленского не является нарушением, поскольку те, кто непосредственно заинтересован в решении обсуждаемого вопроса, могут взять слово перед членами Совета, если это необходимо.

"Хочу заверить российских коллег, что это не спецоперация албанского председательства, а продолжение длительной и устоявшейся практики, полностью отвечающей положениям ООН", — подчеркнул он, умышленно употребив эвфемизм "спецоперация", который использует Кремль для своей войны в Украине.

Постпред РФ попытался остановить Эдди Раму, заметив, что если он ударит молотком, начав заседание, то "албанское председательство будет запятнано".

"Остановите войну, и Зеленский не будет выступать", — посоветовал в ответ Небенге действующий глава Совбеза ООН.

Напомним, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. С его уст прозвучали важные месседжи, среди которых то, что России нельзя доверять, а также о глобализации украинской формулы мира.

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