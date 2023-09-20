Зеленский встретился с генсеком ООН Гутерришем

Стороны обсудили перспективы возобновления зерновой инициативы и агрессию.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем на 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
В сообщении указывается, что глава государства поблагодарил ООН за усилия по минимизации последствий полномасштабной российской агрессии и выразил надежду на дальнейшую активную помощь со стороны Организации в оперативном реагировании на неотложные нужды украинского населения в гуманитарной сфере.
Кроме того, стороны обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.
Президент поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта.
Владимир Зеленский обратил внимание Генерального секретаря ООН на использование государством-агрессором иранских беспилотников для атак на портовую и агропромышленную инфраструктуру Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский на Саммите устойчивого развития предложил создать зерновые хабы в портах Африки.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что ему известно о попытках "заключить какие-то теневые соглашения за кулисами" о войне в Украине.
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