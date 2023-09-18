Визит Зеленского в США: в WP предупредили, кто может критиковать Украину

Washington Post напоминает, что страны Глобального Юга до сих пор поддерживают экономические и дипломатические связи с Кремлем, поэтому не в восторге от антироссийских санкций.

На очередной сессии Генассамблеи ООН, которая должна пройти на этой неделе в Нью-Йорке, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский могут столкнуться с оппозицией лидеров стран так называемого "Глобального Юга".

Об этом говорится в статье Washington Post.

В издании отмечают, что в пользу Байдена играет относительно низкая посещаемость мероприятия главными противниками Америки. Российский диктатор Владимир Путин, которому грозит ордер на арест от Международного уголовного суда, не полетит в Нью-Йорк. Также Генассамблею пропустит лидер Китая Си Цзиньпин или его главный дипломат Ван И.

Это позволит Байдену и Зеленскому доминировать на повестке дня и провести переговоры с лидерами стран так называемого "Глобального Юга".

Журналисты напоминают, что, хотя большинство государств-членов ООН осудили вторжение России в Украину, многие на Глобальном Юге обеспокоены перспективами "бесконечного тупика". Блок стран Африки и Латинской Америки поддерживает экономические и дипломатические связи с Кремлем и не желает применять западные санкции из-за страха экономических последствий.

"Позиция большинства членов ООН по умолчанию состоит в том, что мы должны договориться о прекращении войны.

Если Зеленский в Совете Безопасности ООН скажет, что будет продолжать воевать вечно, то это создаст явный диссонанс со многими незападными странами, борющимися с долгами и бедностью, чувствующими, что их проблемы омрачены", — сказал Ричард Гован, эксперт ООН по Международной кризисной группе.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан возразил, что существует значительная разница между позицией Соединенных Штатов и развивающихся стран, заявив, что американские дипломаты упорно работали, чтобы устранить разрыв.

Что говорят республиканцы о Зеленском

После встреч в Нью-Йорке Зеленский и Байден поедут в Вашингтон, где оба обратятся к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование для Украины. Байден продвигает пакет финансирования на сумму более 24 миллиардов долларов.

Такая инициатива встречает сопротивление среди некоторых республиканцев в Палате представителей, но лидеры Республиканской партии говорят, что визит Зеленского, вероятно, будет "очень очень убедительным".

"Зеленский – отличный оратор. Он действительно лучше, чем кто-либо, ведет дело", – заявил конгрессмен Майкл Р. Тернер.

С этим соглашаются в Белом доме — даже если настойчивые просьбы Зеленского о поддержке иногда вызывают гнев в Овальном кабинете.

Напомним, издание CNN сообщало, что в четверг, 21 сентября, у президента Владимира Зеленского запланирована встреча в Вашингтоне со своим американским коллегой Джо Байденом. Украинский лидер может выступить в Конгрессе США.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится после участия в мероприятиях высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

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