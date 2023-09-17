Не только встреча с Байденом: что еще будет делать Зеленский в Вашингтоне — CNN

Украинский лидер может выступить в Конгрессе США во время обсуждения дополнительной помощи Украине.

В четверг, 21 сентября, когда у президента Украины Владимира Зеленского запланирована встреча в Вашингтоне с американским президентом Джо Байденом, украинский лидер может выступить в Конгрессе США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного помощника президента Украины.

Речь перед сенаторами Соединенных Штатов во время визита на Капитолийский холм может состояться около 10:00 по местному времени (т.е. в 3:00 по Киеву), когда начнется совместное заседание Конгресса. Одним из вопросов, который в то время будут обсуждать сенаторы, касается запроса Белого дома о дополнительной помощи Украине.

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Ранее источники в Республиканской партии сообщали CNN, что Зеленский не будет выступать в Конгрессе США.

В декабре 2022 года президент Зеленский во время первого визита в США со времени полномасштабного вторжения под громкие аплодисменты выступил в американском Конгрессе.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится после участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в четверг, 21 сентября.

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