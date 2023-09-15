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В Белом доме назвали дату встречи Байдена и Зеленского

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Белом доме назвали дату встречи Байдена и Зеленского

Фото: ТСН.ua

Это будет уже третья встреча лидеров двух стран в Вашингтоне.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится после участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в четверг, 21 сентября.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в пятницу, 15 сентября.

"Это будет их третья встреча в Белом доме. Она состоится в крайне важное время, когда Россия отчаянно ищет помощи у стран типа Северной Кореи для своей жестокой войны в Украине, а украинские войска ведут контрнаступление", — отметил он.

Джейк Салливан также добавил, что уже в скором времени Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

О встрече Зеленского и Байдена стало известно накануне, однако тогда не было никаких подробностей о точной дате встречи и месте проведения – Нью-Йорк или Вашингтон.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на неделе высокого уровня, которая состоится в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН с 19 по 25 сентября.

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