У Білому домі назвали дату зустрічі Байдена та Зеленського

Це буде вже третя зустріч лідерів двох держав у Вашингтоні.

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом відбудеться після участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН у четвер, 21 вересня.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в п’ятницю, 15 вересня.

"Це буде їхня третя зустріч у Білому домі. Вона відбудеться у вкрай важливий час, коли Росія відчайдушно шукає допомоги в країн штибу Північної Кореї для своєї жорстокої війни в Україні, а українські війська ведуть контрнаступ", - зауважив він.

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Джейк Салліван також додав, що вже незабаром Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

Про зустріч Зеленського та Байдена стало відомо напередодні, проте тоді не було жодних подробиць про точну дату зустрічі та місце проведення – Нью-Йорк чи Вашингтон.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН під час тижня високого рівня, що відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН з 19 по 25 вересня.

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