Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів переговори президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та подякував йому за привітання з Днем Незалежності.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Володимира Зеленського у Facebook.

Під час переговорів Зеленський підкреслив лідерство США у питанні глобальної консолідації підтримки України.

"Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися", - зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський виловив вдячність президенту Джо найдену, Конгресу США та американському народу за допомогу, наголосивши, що "ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що США повідомили, що в жовтні розпочнуть підготовку українських пілотів для польотів на винищувачах F-16.

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