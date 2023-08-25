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Пожежі в Греції стали наймасштабнішими і історії ЄС — єврокомісар

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Пожежі в Греції стали наймасштабнішими і історії ЄС — єврокомісар

Пожежі у Греції Фото/Twitter.

Країни Євросоюзу повинні посилювати спільну роботу щодо запобігання та ефективності боротьби з масштабними лісовими пожежами.

Пожежі в Греції, внаслідок яких вже вигоріло 73 тисячі гектарів лісів, стали наймасштабнішими в історії Євросоюзу.

Про це заявив єврокомісар з реагування на кризові ситуації Янез Ленарчич.

"Пожежі в районі грецького Олександруполіса, внаслідок яких вигоріли вже 73 тисячі гектарів, стали найбільшими лісовими пожежами, з якими будь-коли мав справу Євросоюз", - зазначив єврокомісар.

Він зазначив, що всі країни Євросоюзу повинні посилювати спільну роботу щодо запобігання та ефективності боротьби з масштабними лісовими пожежами, оскільки найближчі роки можуть бути ще складнішими у даному питанні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Греції стало відомо про трьох перших жертв лісових пожеж, які вирують у країні останніми днями.

Крім того, ми раніше інформували, що на грецькому острові Родос вирують лісові пожежі через рекордну спеку, яка охопила всю Європу.

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Дата публікації
Перегляди
175
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