Пожары в Греции стали самыми масштабными и истории ЕС — еврокомиссар

Страны Евросоюза должны усиливать совместную работу по предотвращению и эффективности борьбы с масштабными лесными пожарами.

Пожары в Греции, в результате которых уже выгорело 73 тысяч гектаров лесов, стали самыми масштабными в истории Евросоюза.

Об этомзаявил еврокомиссар по реагированию на кризисные ситуации Янез Ленарчич.

"Пожары в районе греческого Александруполиса, в результате которых выгорели уже 73 тысячи гектаров, стали самыми большими лесными пожарами, с которыми когда-либо имел дело Евросоюз", — отметил еврокомиссар.

Он отметил, что все страны Евросоюза должны усиливать совместную работу по предотвращению и эффективности борьбы с масштабными лесными пожарами, поскольку в ближайшие годы могут быть еще сложнее в данном вопросе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции стало известно о трех первых жертвах бушующих в стране в последние дни лесных пожаров.

Кроме того, мы ранее информировали, что на греческом острове Родос бушуют лесные пожары из-за рекордной жары, охватившей всю Европу.

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