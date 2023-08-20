Пожар на острове Тенерифе – огонь выходит из-под контроля

На Тенерифе пожарные борются с огнем уже несколько дней.

Лесной пожар на Тенерифе – испанском острове в составе Канарских островов – распространился на 8400 гектаров и привел к эвакуации сел – Аррате, Чивисая, Медиа-Монтанья и Ахафона, движение по территории ограничено. Лесные пожары выходят из-под контроля, несмотря на усилия пожарных, которые борются с пламенем уже четвертый день.

Об этом заявил глава совета Канарских островов Фернандо Клавихо, пишет DPA.

По его словам, весь южный фронт пожара "очень стабильный", но все же назвал пожар одним из самых плохих на Тенерифе за последние 40 лет.

Как заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, "можно надеяться, что в ближайшие несколько дней, если погода будет способствовать, возгорание возьмут под контроль".

World wildfire news is from Tenerife

Good morning everyone



Полицейские остаются из управления на Великобритании из Tenerife. The fire ha ravaged more than 8,000 hectares and

26,000 человек должны быть evacuated!



Video courtesy of (Radio Die)



Kind regards

KWT Dave pic.twitter.com/PCnKhCOdHi — Kernow Weather Team (@KWTWeather) Август 20, 2023

Напомним, в Бурятии прорвало дамбу – железная дорога ушла под воду (видео).

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