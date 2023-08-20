В Бурятии прорвало дамбу – железная дорога ушла под воду (видео)

В Республике Бурятия, РФ, произошел прорыв дамбы – поток воды размыл железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Движение поездов остановили.

Видео последствий публикуют в местных Telegram каналах.

В Северо-Байкальском районе Бурятии из берегов вышла река Холодная.

По словам главы региона Алексея Цыденова, из-за разрушения дамбы подмыты 200 метров железнодорожного полотна и повреждены 10 опор контактной сети.

"Еще неделю БАМ будет стоять. Убытки экономики страны от простоя грузов будут исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги", – отметил Цыденов.

Глава Бурятии утверждает, что населенные пункты в результате выхода реки из берегов "пока не пострадали".

Однако, как пишут в Сети, в отрезанном водой поселке у женщины произошло обострение аппендицита – ее должны эвакуировать.

К ликвидации последствий подтопления были привлечены 120 человек и 24 единицы техники. Ориентировочный срок завершения аварийно-восстановительных работ – 26 августа.

В Бурятии железная дорога ушла под воду из-за прорыва дамбы

Напомним, в Бурятии эвакуировали магазин из-за мягкой игрушки в украинском костюме.

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