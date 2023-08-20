Беременная певица Луна рассекретила пол будущего ребенка

Украинская певица Луна, настоящее имя которой Кристина Герасимова, рассекретила пол будущего ребенка.

Радостной новостью исполнительница поделилась в своем Instagram. Луна опубликовала кадры, на которых показывает лист с надписью "мальчик". Как призналась артистка, она со старшим сыном догадывалась пол будущего ребенка.

"Мы со старшим сыном знали, что будет парень, поэтому принимаю ваши поздравления касательно этой официальной новости", — поделилась артистка.

Певица Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

Также Луна поделилась, что во время второй беременности ей постоянно хочется спать и есть, и именно этим она и занимается.

"Пока пойду посплю, потому что во время беременности два главных желания — есть и спать", — поделилась артистка.

Певица Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

Отметим, о беременности Луны стало известно в середине июля. Отцом второго ребенка исполнительницы стал гитарист Александр Волощук. Также певица воспитывает сына Георгия, который родился в 2012 году в браке с продюсером-беглецом Юрием Бардашем.

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